В Госдуме рассказали, сможет ли Медведев баллотироваться в президенты

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11 марта 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: мк

Фото: соцсети

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил, сможет ли экс-президент России Дмитрий Медведев участвовать в выборах в 2024 году.

Ранее депутат Валентина Терешкова предложила позволить действующему главе государства снова баллотироваться на этот пост. По словам Крашенникова, если поправка, предложенная Терешковой, будет принята народом и Конституционным судом, то она будет касаться лишь нынешнего главу страны Владимира Путина.

Также Крашенников добавил, что у Медведева все равно остается право представить свою кандидатуру на выборах, поскольку он занимал пост президента РФ всего один срок.