В центре внимания – вопросы миграционной политики

Аргументы Недели → Политика

11 марта 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел планерное совещание, на котором были рассмотрены основные аспекты миграционной ситуации на территории Краснодарского края. В его работе приняла участие начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону Ирина Безуглова.

Начиная обсуждение, председатель кубанского парламента отметил важность обозначенной темы:

- Краснодарский край активно развивается, наращивается промышленная инфраструктура, увеличиваются объемы строительства и производства. Все это требует новых трудовых ресурсов. Привлекательными сторонами региона для мигрантов выступают не только достаточно высокий уровень социально-экономического развития, но и благоприятная климатическая зона. В курортной сфере Кубани есть все условия для развития бизнеса, что особенно заманчиво для мигрантов.

Как подчеркнул спикер ЗСК, учитывая, что Краснодарский край является одним из центров притяжения как для внутренних, так и для внешних мигрантов, растущий интенсивный поток приезжающих в регион ставит перед всеми органами власти и различными службами определенные задачи.

Начальник управления по миграционным вопросам администрации края Александр Болдин подробно доложил о миграционной ситуации на территории Кубани. По данным Краснодарстата, на 1 января 2020 года численность постоянного населения края составила 5 677 800 человек. Статистика свидетельствует, что межрегиональная миграция в 2019 году снизилась на 47,15 % по сравнению с 2018 годом, а международная – увеличилась на 51 %. Показатель миграционного прироста в целом по сравнению с 2018 годом снизился на 24,5 %. В то же время в текущем году, согласно расчетам Краснодарстата, он может составить 39 262 человека.

В основном, на Кубань приезжают для осуществления трудовой деятельности, в частных целях, с целью туризма, учебы. По словам Александра Болдина, в крае создана межведомственная рабочая группа по вопросам пресечения нарушений миграционного законодательства, а в муниципальных образованиях действует механизм мониторинга соблюдения миграционного законодательства.

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, выступая с содокладом, одним из ключевых в реализации миграционной политики назвал вопрос адаптации мигрантов. В этой связи комитет рекомендовал участникам мониторинга соблюдения миграционного законодательства также сосредоточиться на разработке мер, направленных на создание условий для адаптации к правовым, социально-экономическим, культурным условиям жизни в Краснодарском крае. Кроме того, Андрей Горбань сообщил, что накануне сегодняшнего обсуждения Президент утвердил перечень поручений по реализации Концепции миграционной политики в стране до 2025 года. Они содержат предложения по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ.

Депутаты сошлись во мнении, что это станет «дорожной картой» по проведению соответствующей работы в регионах.

На совещании отметили, что наибольший миграционный приток приходится на Краснодар и населенные пункты, расположенные на Азово-Черноморском побережье. Органам местного самоуправления этих муниципалитетов депутаты рекомендовали активизировать деятельность межведомственных рабочих групп по противодействию незаконной миграции и нелегальной трудовой занятости иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе проводить анализ обстановки, складывающейся в среде мигрантов и работодателей, привлекающих иностранных работников.

В ходе обсуждения депутаты акцентировали внимание на неукоснительном соблюдении миграционного законодательства всеми заинтересованными сторонами, четком контроле за миграционными потоками, а также на поддержании баланса трудовых ресурсов в регионе.

Завершая обсуждение, Юрий Бурлачко подчеркнул, что неслучайно губернатором края было принято решение о создании управления по вопросам миграции в структуре администрации края.

- Проводить мониторинг миграционных процессов просто необходимо, чтобы понимать, куда нам двигаться дальше. Нам нужна стабильность в регионе – это основополагающий фактор для экономического развития, в нестабильную территорию никто деньги вкладывать не будет, не придет инвестор. Этим и хорош Краснодарский край, что сегодня здесь созданы все условия и для бизнеса, и для жизни людей, – сказал председатель ЗСК.

По итогам совещания была принята резолюция, в основу которой легли все прозвучавшие рекомендации и предложения по обозначенной теме. Также, по словам Юрия Бурлачко, все наработки Краснодарского края в дальнейшем совершенствовании миграционного законодательства будут представлены на ближайшем Совете законодателей страны.