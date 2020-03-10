Все новости >>

//Политика 13+

Слуцкий оценил выступление Путина в Госдуме

, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Слуцкий оценил выступление Путина в Госдуме
Фото: pixabay.com

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Владимир Путин своим выступлением в Госдуме помог избежать политических противоречий относительно отмены ограничений на число президентских сроков.

Ранее президент России заявил, что считает нецелесообразным отменить ограничение на количество президентских сроков. При этом он добавил, что в данном вопросе необходимо получить оценку Конституционного суда.

«Безусловно, в этом основную роль сыграл президент России. Именно приезд Владимира Путина на Охотный ряд разрубил гордиев узел возможных политических противоречий», - заявил Слуцкий. Он добавил, что поправки в Конституцию призваны защищать суверенитет РФ, а также право граждан на определение своей судьбы.

АБ

//картина дня

Политика

Жириновский рассказал, что может ждать Путина на президентских выборах 2024 года

Жириновский рассказал, что может ждать Путина на президентских выборах 2024 года

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, какие перспективы ожидают нынешнего главу государства Владимира Путина в том случае, если будут сняты ограничения на число президентских сроков.

ООН может попасть в скандал. Один из самых засекреченных телеграм-каналов «Джокер ДНР» обещает рассекретить резонансные документы.

ООН может попасть в скандал. Один из самых засекреченных телеграм-каналов «Джокер ДНР» обещает рассекретить резонансные…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан