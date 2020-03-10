Слуцкий оценил выступление Путина в Госдуме

//Политика 13+

10 марта 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Владимир Путин своим выступлением в Госдуме помог избежать политических противоречий относительно отмены ограничений на число президентских сроков.

Ранее президент России заявил, что считает нецелесообразным отменить ограничение на количество президентских сроков. При этом он добавил, что в данном вопросе необходимо получить оценку Конституционного суда.

«Безусловно, в этом основную роль сыграл президент России. Именно приезд Владимира Путина на Охотный ряд разрубил гордиев узел возможных политических противоречий», - заявил Слуцкий. Он добавил, что поправки в Конституцию призваны защищать суверенитет РФ, а также право граждан на определение своей судьбы.