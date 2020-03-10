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Анкару возмутило освещение визита Эрдогана российскими СМИ

, 14:08 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Анкару возмутило освещение визита Эрдогана российскими СМИ
Эрдоган и Путина на фото Globallookpress/ Alexei Druzhinin

Проявление неуважения со стороны российских СМИ. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу так охарактеризовал телевизионные сюжеты и публикации в прокремлевских масс-медиа о визите Реджепа Эрдогана в Москву.

Телевизионные сюжеты и вправду были неоднозначными. Корреспондент телеканала «Россия-1» Павел Зарубин в авторском проекте «Москва. Кремль. Путин», наверное, был самым ярким. В своем сюжете он рассказал о двухминутном ожидании президента Турции в приемной.

«Такие картины в этих залах и на этих стенах в Кремле давным-давно. Но ведь именно в Анкаре некоторые чиновники настолько разошлись в своих воинственных заявлениях, что даже напоминали о числе войн между Россией и Турцией», — рассказывал Зарубин о визите Эрдогана.

На стенах в приемной висят портреты военачальников, которые в давние времена били Османскую империю. Эрдоган чувствовал себя неуютно. Но больше не от портретов, а от самого ожидания.

Возможно, турецкий лидер продумывал тактику переговоров. Они ожидались быть сложнейшими. На кону была ситуации в Идлибе. Вернуться в Анкару президент Турции должен был с победой. А президент России ключевой игрок, с которым Эрдогану нужно было договориться о победе с минимальным политическим ущербом для обеих сторон.

На внешнеполитической арене Москва уже давно заняла место важнейшего игрока. Выдержав жуткое давление Запада, который теперь ищет возможности снять санкции и сохранить лицо, Кремль показал себя победителем. А победителю важно демонстрировать поведение, достойное настоящего героя.

Сюжет с акцентами на долгом ожидании Эрдогана в приемной в компании с Суворовым даже в России вызывал двоякое ощущение, в котором вопрос: «ну, зачем, это было сделано?» — перевешивал все остальные эмоции. Смущение турецкого лидера выглядело, как избиение поверженного противника. Так гопники забивают в подворотне ослабевшего прохожего, который не может в этот момент дать сдачи. Лицезреть это было неприятно.

«Российские СМИ превратили вопрос в новость в стиле «бульварной прессы», что является проявлением неуважения», — заявил глава дипломатического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу: «Подобная позиция в корне ошибочна. При наличии минимальных разногласий между Анкарой и Москвой, российские СМИ превращаются в орудие черной пропаганды. Как только отношения нормализуются, о негативе в отношении Турции в одночасье забывают».

Это заявление Мевлют Чавушоглу сделал на турецком языке. Его услышали турки. К счастью, большинство из них не видели «гопнического» сюжета Павла Зарубина.

Эрдоган в Кремле показал себя, как мудрый политик. Он не стал обострять отношения и принял взвешенное решение, согласившись с разумными условиями. Павел Зарубин попал в мировую повестку. Талантливый филолог, он умеет рассказывать интересно. Поэтому и работает в кремлевском пуле, который освещает деятельность Владимира Путина. Толковый малый. «Своровал» ложку с политического татами мировой политики, и не побрезговал. Далеко пойдет. Впрочем, с сюжетом про визит Эрдогана, он уже «далеко зашел». Наверное, даже слишком далеко.

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