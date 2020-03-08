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Путин считает, что для России необходимо ограничение числа президентских сроков

, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Путин считает, что для России необходимо ограничение числа президентских сроков
фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для России важна сменяемость власти. Число сроков, на которые может избираться президент Российской Федерации, должно быть ограничено, чтобы гарантировать сменяемость власти.

Об этом Путин заявил в интервью для документального проекта "Пролетев над бездной". Фрагмент интервью был показан в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

Президент рассказал, что сейчас в ходе рассмотрения поправок в Конституцию появляется много разных предложений, в том числе отменить количество сроков, на которые может избираться президент.

Как он напомнил, во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента, в США относительно недавно это было отменено. "Рузвельт избирался четыре раза, неограниченное количество можно было избираться", - уточнил Путин.
"Но все-таки, для того чтобы гарантировать сменяемость власти лучше, если количество сроков избрания президента России будет ограничено", - высказал Владимир Путин свою точку зрения.

ИЧ

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