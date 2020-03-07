Политик Литвы: В стране продолжается шпиономания правящего режима

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7 марта 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

Бывший депутат Клайпедского горсовета Вячеслав Титов, фото соцсети

Литву «накрыла» шпиономания. Кто не согласен с мнением правящего режима, тех ждут санкции – обыски, аресты, унизительные допросы. Об этом «Аргументам Недели» рассказал политик, бывший депутат Клайпедского горсовета Вячеслав Титов.

-Вячеслав, что сейчас происходит в Литве на самом деле? Прибалтийские СМИ только и пишут об обысках, арестах тех, кто не согласен с политикой правящих.

-Происходит беспредел. Видимо, от слова «бес». Недавно полиция провела обыск и задержание у депутата Клайпедского горсовета Эллы Андреевой. Задержание «странное»: неизвестные пришли к ней в дом и учинили обыск. Безобразный обыск: копались в белье, забрали телефоны, компьютеры… Зачем-то взяли несколько пачек сигарет. Но самое унизительное было то, что на вопрос мамы Андреевой о том, будут ли одевать наручники, ей ответили, что не будут, но если захочет убежать, то ее застрелят. И это все говорится пожилому человеку. Кто ее арестовывал? Куда ее увезли? Не было информации. Только тогда, когда мы написали заявление в полицию с просьбой объяснить ситуацию, то узнали, что все эти действия совершили правоохранительные органы. Сейчас Элла Андреева уже дома, но общаться с ней крайне затруднительно. Ей присвоен статус свидетеля. Помимо Андреевой задержан и помещен под арест общественный деятель Клайпеды Алексей Грейчус, который выступает за сохранение памяти погибших в годы ВОВ. С ним все сложнее: он находится под арестом. Пока на два дня. Что дальше – не знаем. У меня один вопрос, а кто следующий?

-Вячеслав, почему арестовывают людей? Что они нарушили?

-Я уверен, что идет шпиономания правящего режима, которая направлена на запугивание активистов, которые принимают участие в мероприятиях, посвященных 75 победы в ВОВ. Скоро же 9 мая! Вот и активизировались правящие политики Литвы. Буквально вчера был обыск у общественного деятеля из Вильнюса Татьяны Петровны Коломиец. Она организатор Бессмертного полка в столице Литвы. Просто хотят запугать, «задушить» такими методами. Другого ответа нет.

-Вячеслав, а в прошлом году у вас было шествие Бессмертного полка?

-Да, было. Прошло спокойно. Но, видимо, в этом году власти не хотят, чтобы состоялись такие мероприятия.

-Но Литва позиционирует себя, как свободную и демократическую страну. Имеют место быть разные взгляды.

-Только на словах. Из той ситуации, которая сейчас возникла, следует, что 9 мая – неугодный праздник. Правящие хотят чествовать других героев: например, «лесных братьев». Когда я высказал свое мнение, что вот такой «лесной брат» Адольфас Раманаускас (Ванагас) был причастен к убийству восьми тысяч мирных жителей в годы ВОВ, то меня судили.

- За что?

-Его правящие считают «национальным героем». Их не волнует то, что он истреблял мирное население. То, что у него руки по локоть в крови. Есть же исторические документы, в которых упоминается данная информация. Ее просто суд игнорировал. Я прекрасно помню, как один «политический деятель» мне сказал: «Если убивал, то было за что!» Какой цинизм. Его сейчас обеляют. Говорят, что он боролся за независимость Литвы. А чем же ему «помешали» мирные люди? Получается, что я не имею право высказать свое мнение. За противоположное мнение следует судить! Вот так и происходит сейчас.

-Позвольте, но если есть исторические документы, которые свидетельствуют о массовом убийстве людей, то какой же тут «герой»?

-Правильно. Но прокуроры и судьи считают иначе. Поймите, когда государственные органы чувствуют полную безнаказанность, то могут вытворять все, что хотят! У нас система правосудия работает только в одном направлении – на тех правящих, которые у власти. Они хотят сделать преступников героями. Возможно, те, кто сидит у власти просто родственники таких «лесных братьев». Конечно, им хочется, чтобы их предков считали героями. Переписывают историю.

-Вячеслав, но в Литве же проходит празднование 9 мая? Никто не запрещает. Или я ошибаюсь?

-Да, мы отмечаем 9 мая. Каждый год. В Клайпеде есть мемориал павшим войнам в ВОВ. И в этом году будем отмечать 75 победы над фашизмом. Обязательно будем!

-А есть ли в Литве похожее мероприятие на 16 марта в Риге, когда к памятнику Свободы приходят латышские легионеры СС?

-В Вильнюсе проходит 11 марта мероприятие, которое посвящено восстановлению независимости страны. Легионеры не ходят. В Латвии все серьезнее.

-Оно проходит спокойно? Нет никаких столкновений?

-Проходит спокойно. Без скандалов.

-Вячеслав, но вы понимаете, что ситуацию, которая возникла… сложно изменить.

-Я понимаю. Но есть один способ. Законный. Создать новую политическую силу – партию социальной справедливости. Только так мы сможем повлиять на репрессии.

-Вы уверены, что такую партию вам позволят создать?

-Надо пытаться. Отсиживаться в углу мы не будем. Точно.