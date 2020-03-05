Эрдоган заявил, что отношения между Анкарой и Москвой достигли своего пика

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5 марта 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что «мы сейчас переживаем период, когда отношения между Турцией и Россией достигли своего пика как в торговле, так и в оборонной промышленности».

Турецкий лидер считает, что нужно продолжать двигаться в этом направлении, потому что это является нашей основной задачей.

«Уверен, что мы преуспеем в этом деле», - сказал Эрдоган.

Эрдоган также выразил уверенность, что «московские переговоры по ситуации в провинции Идлиб очень важны для региона».

Ранее сообщалось, что Путин провел совещание Совбеза перед встречей с Эрдоганом.