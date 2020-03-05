Эрдоган заявил, что отношения между Анкарой и Москвой достигли своего пика

Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что «мы сейчас переживаем период, когда отношения между Турцией и Россией достигли своего пика как в торговле, так и в оборонной промышленности».
Турецкий лидер считает, что нужно продолжать двигаться в этом направлении, потому что это является нашей основной задачей.
«Уверен, что мы преуспеем в этом деле», - сказал Эрдоган.
Эрдоган также выразил уверенность, что «московские переговоры по ситуации в провинции Идлиб очень важны для региона».
Ранее сообщалось, что Путин провел совещание Совбеза перед встречей с Эрдоганом.