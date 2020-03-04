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Названо имя нового премьер-министра Украины

, 19:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Названо имя нового премьер-министра Украины
флаг Украины, pixabay.com
Вечером в среду, 4 марта, стало известно имя нового премьер-министра Украины. Ранее сегодня сообщалось, что в отставку был отправлен бывший глава кабинета министров страны Алексей Гончарук.
 
Новым главой правительства стал бывший вице-премьер – министр по развитию общин и территорий Денис Шмыгаль. Данное решение поддержал 291 парламентарий.
 
Подчеркивается, что коалиция в Верховной раде должна предложить президенту Украины кандидатуру будущего премьера, после чего глава государства обязан внести ее на рассмотрение парламента. Для утверждения достаточно 226 голосов. Состав нового кабинета министров предлагает новый премьер-министр, однако кандидатуры на пост глав МИД и Минобороны выдвигает президент.
ЕТ

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