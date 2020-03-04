Названо имя нового премьер-министра Украины

Вечером в среду, 4 марта, стало известно имя нового премьер-министра Украины. Ранее сегодня сообщалось, что в отставку был отправлен бывший глава кабинета министров страны Алексей Гончарук.

Новым главой правительства стал бывший вице-премьер – министр по развитию общин и территорий Денис Шмыгаль. Данное решение поддержал 291 парламентарий.