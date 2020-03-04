Рига: что ждет русскоязычных после перевыборов в думу?

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4 марта 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

Янис Григалис, фото соцсети

Итак, 25 апреля состоятся перевыборы в Рижскую думу. Партии, которые примут участие в данной «гонке» уже готовы к борьбе. Если к власти придут «национал-патриоты», то будет завершен процесс образования на языке нацменьшинств. Да и с Памятником Освободителям националы обещают разобраться.

На данный момент, партии, которые импонируют русскоязычным в Рижской думе две – «Честь служить Риге» и «Согласие». Ранее, обе партии поддерживали друг друга, но сейчас они по разную сторону. Кто из этих двух партии окажется лидером пока говорить рано, но помыслить не грех.

«Аргументы Недели» попросили высказать свое мнение по данному поводу политолога Яниса Григалиса.

«Недавно встречался с «русскими товарищами» из России и услышал мнение, что партия «Согласие» вновь одержит победу. При данной ситуации я бы не был так уверен. Избиратели поумнели. Почему возникло такое мнение? Долгое время данную партию считали русскоязычной. Так ее позиционировал Ушаков. Как показало время, к русскоязычным «Согласие» имело «косвенное» отношение. Только фамилии. Давайте разберемся. Кто от них в списке? Г-н Чекушин, которого представляют защитником русских школ… А что он конкретно сделал для русских школ? Кому он хорошо известен? Узкому кругу? Или может быть г-н Морозов, которого, простите, со скандалом выгнали из зоопарка за неприглядные финансовые дела. Почему таких людей выдвигает «Согласие»? Есть такая практика: выдвигать тех, кто «в пушку». Мол, мы правы! Нас обидели незаслуженно! Авось пройдет. Получит ли «Согласие» достаточно мест в Рижскую думу? Могу сказать однозначно, что такого успеха, как на предыдущих выборах им не видать! Запятнанная репутация. Что касается «Честь служить Риге», то у них на сегодняшний день поддержка есть. И с большой долей вероятности они могут получить 6-8 мест в думе. Это достаточно получить место вице-мэра. Думаю, что у Олега Бурова есть все шансы им стать. Хотя… И за место мэра может он побороться. Пока прогнозировать сложно… по сути идет только подготовка».