Все новости >>

//Политика 13+

Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении проект о поправках в Конституцию

, 18:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении проект о поправках в Конституцию
Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в рамках заседания в среду, 4 марта, рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о поправках в Конституцию РФ во втором чтении.
 
В ходе пленарного заседания 23 января Государственная дума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию Российской Федерации, который был внесен 20 января. В данном документе изложены предложения, направленные на развитие положений, которые закрепляют основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Проект этого закона также вводит новую для РФ процедуру – общероссийское голосование.
 
Второе чтение законопроекта планируется провести 10 марта, а третье – 11 марта.
ЕТ

//картина дня

Общество

Шестой подвиг министра Фалькова

Шестой подвиг министра Фалькова

Злые языки утверждают, что назначенный в январе этого года министром высшего образования и науки Валерий Фальков готовится чистить кадровые авгиевы конюшни, доставшиеся ему от предшественника Михаила Котюкова. Сможет ли он повторить шестой подвиг Геракла?

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) привел неопровержимые доказательства того, что террористы планировали устроить провокацию с использованием химоружия в восточной части Идлиба.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) привел неопровержимые доказательства того, что террористы…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Подмосковье пятеро четырехлетних детей попали в больницу в Воскресенске, отравившись крысиным ядом. Врачи незамедлительно оказали малышам необходимую помощь, промыли…