Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении проект о поправках в Конституцию

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в рамках заседания в среду, 4 марта, рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о поправках в Конституцию РФ во втором чтении.

В ходе пленарного заседания 23 января Государственная дума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию Российской Федерации, который был внесен 20 января. В данном документе изложены предложения, направленные на развитие положений, которые закрепляют основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Проект этого закона также вводит новую для РФ процедуру – общероссийское голосование.