Депутаты-единороссы рассмотрели проект поправок в Основной закон страны

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4 марта 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Законодательном Собрании Краснодарского края участники заседания президиума Регионального совета руководителей депутатских объединений партии «Единая Россия» обсудили проект поправок к Конституции РФ, внесенных 20 января 2020 года Президентом России Владимиром Путиным. Также предметом детального разговора на заседании стали задачи по выполнению Послания главы государства Федеральному Собранию.

Мероприятие провел председатель Регионального совета, руководитель парламентской фракции, спикер Законодательного Собрания Юрий Бурлачко.

В мероприятии приняли участие депутаты-члены фракции «Единой России» в ЗСК, руководители партийных фракций единороссов в представительных органах муниципальных образований края, председатели комитетов Совета молодых депутатов региона.

Обсуждение началось с проекта поправок к Конституции страны.

Накануне о содержании инициированных Президентом России изменений рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Одно из них непосредственно касается местного самоуправления. Оно, акцентировал глава нижней палаты парламента, распространяет запрет двойного гражданства и наличие счетов в зарубежных банках на муниципальных служащих. Напомним, в принятой в первом чтении редакции законопроекта такой запрет касается только государственных гражданских служащих.

По словам Вячеслава Володина, срок внесения поправок в Конституцию закончился в 18 часов 2 марта.

«10 марта законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании во втором чтении», – подчеркнул председатель Госдумы.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко в своем выступлении на заседании президиума Регионального совета руководителей депутатских объединений отметил, что предложенные Владимиром Путиным поправки к Конституции, как и сама идея ее совершенствования, были положительно встречены гражданским обществом. По словам Юрия Бурлачко, с момента внесения в Госдуму проекта закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» в адрес регионального парламента в общей сложности поступило 16 обращений, содержащих 113 предложений по реформированию публичных институтов страны.

Председатель ЗСК рассказал, что указанные обращения всесторонне рассматривались и обсуждались в профильных комитетах кубанского парламента, а наиболее значимые и интересные предложения были конвертированы в проекты правовых норм и направлены в рабочую группу по подготовке конституционных поправок. Всего по России, подчеркнул Юрий Бурлачко, в адрес рабочей группы поступило более тысячи предложений. Итогом работы стала таблица поправок, подготовленная комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству ко второму чтению.

— В общей сложности изменения коснутся более 30 статей в шести главах Конституции Российской Федерации. Это обеспечит дальнейшее развитие страны как правового и социального государства, повысит эффективность деятельности политической системы и институтов нашей страны, укрепит роль гражданского общества, политических партий, регионов в выработке важнейших решений, направленных на развитие нашего государства. И, конечно же, поправки усилят механизмы защиты конституционных прав и свобод граждан России, – отметил в своем выступлении спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.

В итоговом решении руководителям депутатских объединений партии рекомендовано рассмотреть поправки в Основной закон страны на собраниях фракций в марте-апреле, а депутатам-членам фракции «Единой России» в ЗСК – провести в избирательных округах публичное обсуждение конституционных поправок.

По второму вопросу повестки дня – о задачах Регионального совета руководителей депутатских объединений по организационному и законодательному обеспечению положений Послания Президента России – доложил заместитель председателя совета Николай Гриценко. Он акцентировал внимание на необходимости организации работы по реализации социальных мер господдержки населения, которые по поручению Президента РФ будут закреплены в федеральных законах. Первый вице-спикер ЗСК подчеркнул, что на особом контроле у руководителей депутатских объединений «Единой России» должны находиться вопросы социально-экономического развития муниципалитетов. В частности, увеличения количества мест в ясельных группах дошкольных учреждений, дополнительных доплат учителям за классное руководство. Необходимо принимать меры для снижения дефицита медицинских кадров в сельской местности. Для этого органам местного самоуправления предстоит продолжать практику предоставления молодым врачам квартир, льготы по оплате за коммунальные услуги и наемное жилье.

Также в числе стоящих перед депутатскими фракциями первоочередных задач первый вице-спикер ЗСК обозначил организацию широкой разъяснительной деятельности с гражданами основных положений Послания.