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Зеленский: курс Украины останется неизменным

, 18:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Зеленский: курс Украины останется неизменным
президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com
Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 4 марта, заявил, что курс страны остается неизменным. Политик подчеркнул, что Киев делает все для завершения конфликта в Донбассе и возвращения территорий.
 
В рамках выступления в парламенте сегодня Зеленский обратился к международным партнерам Украины и поблагодарил их за поддержку.
 
Президент страны заявил, что Киев по-прежнему держит курс на вступление в Североатлантический альянс, на евроинтеграцию, завершение войны в Донбассе и "возвращение своих территорий". Зеленский таже подчеркнул, что путь, намеченный властями Украины, не является ошибкой.
ЕТ

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