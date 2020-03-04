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В ФРГ рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана

, 17:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В ФРГ рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана
флаг Германии, pixabay.com
Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер в среду, 4 марта, рассказала об ожиданиях Германии от встречи президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
 
Берлин считает, что политики в рамках встречи 5 марта в Москве должны определить зону в сирийском Идлибе, где можно будет предоставлять гумпомощь гражданскому населению.
 
Деммер отметила, что гуманитарные организации должны получить "безопасный и эффективный" доступ в эту зону. Она также заметила, что власти ФРГ "принципиально готовы к переговорам" с участием лидеров России, Германии, Турции и Франции.
ЕТ

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