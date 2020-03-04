В ФРГ рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер в среду, 4 марта, рассказала об ожиданиях Германии от встречи президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Берлин считает, что политики в рамках встречи 5 марта в Москве должны определить зону в сирийском Идлибе, где можно будет предоставлять гумпомощь гражданскому населению.