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4 марта 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: пресс-служба Кремля

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Здоровье женщин – благополучие нации» перечислил основные задачи государства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Вопросы укрепления здоровья, повышения качества и продолжительности жизни, улучшения демографической ситуации в стране, поддержка материнства и детства – безусловный государственный приоритет и важная общенациональная цель», - отметил президент.

Путин добавил, что представительницы слабого пола вносят уникальный вклад в решение этих первоочередных задач. По его словам, женщины успешно работают в образовании, системе здравоохранения, в социальной сфере, органах власти, в бизнес-структурах и общественных организациях, а также участвуют в реализации востребованных проектов, направленных на семью, воспитание детей и здоровый образ жизни.

Ранее Путин назвал отличия "застоя" от "стабильности" в экономике.