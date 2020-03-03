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Врачи считают, что кандидата в президенты Абхазии от оппозиции отравили

, 22:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Врачи считают, что кандидата в президенты Абхазии от оппозиции отравили
Фото: pixabay.com

Врачи из краснодарской больницы рассказали, с каким диагнозом был госпитализирован кандидат в президенты Абхазии от оппозиции Аслан Бжания. Медики сообщили, что политика отравили.

В понедельник, 2 марта, Бжания был госпитализирован в Сочи, после чего врачам пришлось ввести его в медикаментозную кому. 3 марта врачи сообщили о положительной динамике и вывели политика из комы.

Медики поставили абхазскому политику «отравление неизвестным веществом». При этом в медицинских кругах отмечают, что прогнозы относительно дальнейшего состояния пациента пока делать сложно.

АБ

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