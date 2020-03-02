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Кандидат в президенты Абхазии Бжания экстренно госпитализирован и в Сочи введен в медикаментозную кому

, 17:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Кандидат в президенты Абхазии Бжания экстренно госпитализирован и в Сочи введен в медикаментозную кому
Аслан Бжания, кадр youtube

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания введен в медикаментозную кому в одной из больниц в Сочи.
Абхазского политика из Сочи перевозят на лечение в Краснодар.
Бжания сегодня почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья. Его срочно повезли в Сочи.

Для того, чтобы мужчину можно было транспортировать в краевой центр, врачи его ввели в состояние медикаментозной комы.
По сообщениям СМИ, Бжания "находится в тяжелом состоянии".

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба поручил министру здравоохранения и социального обеспечения Тамазу Цахнакия связаться с российскими коллегами в связи с госпитализацией в Сочи Бжании. Власти Абхазии проводят совещание с членами Совета безопасности республики.

Политик в конце января заявлял о том, что он был отравлен в прошлом году накануне предыдущих выборов президента Абхазии.

В 2019 году Бжания и двое его охранников были госпитализированы в связи с резким ухудшением здоровья.
Тогда политик находился в критическом состоянии.
Летом Бжания начал выздоравливать и отправился из Москвы в Германию для продолжения лечения.

ИЧ

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