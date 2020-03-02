Кандидат в президенты Абхазии Бжания экстренно госпитализирован и в Сочи введен в медикаментозную кому

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания введен в медикаментозную кому в одной из больниц в Сочи.
Абхазского политика из Сочи перевозят на лечение в Краснодар.
Бжания сегодня почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья. Его срочно повезли в Сочи.
Для того, чтобы мужчину можно было транспортировать в краевой центр, врачи его ввели в состояние медикаментозной комы.
По сообщениям СМИ, Бжания "находится в тяжелом состоянии".
Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба поручил министру здравоохранения и социального обеспечения Тамазу Цахнакия связаться с российскими коллегами в связи с госпитализацией в Сочи Бжании. Власти Абхазии проводят совещание с членами Совета безопасности республики.
Политик в конце января заявлял о том, что он был отравлен в прошлом году накануне предыдущих выборов президента Абхазии.
В 2019 году Бжания и двое его охранников были госпитализированы в связи с резким ухудшением здоровья.
Тогда политик находился в критическом состоянии.
Летом Бжания начал выздоравливать и отправился из Москвы в Германию для продолжения лечения.