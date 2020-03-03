Порошенко отчитал журналистку, задавшую скандальный вопрос про сына

Бывший президент Украины Петр Порошенко сделал небольшой выговор журналистке, которая задала вопрос про его сына. Тот попал в скандал на Украине, после посещения концерта российского рэпера.
В скандал попал младший сын Порошенко по имени Михаил. Его подловили на концерте русского рэпера. Он прошел в Лондоне.
«Ну как вам не стыдно? Почему я должен это комментировать? Ну вот сколько вам лет?» — ответил Петр Порошенко, когда украинская журналистка попросила его прокомментировать раздувшийся скандал с сыном.
Девушка пояснила, что ей 28 лет. Бывший президент Украины напомнил, что его сыну девятнадцать и он не обязан отчитываться перед родителями.
«Вы все делаете... Звоните каждый день маме, папе, что вам делать, с каким парнем встречаться, на какой концерт ходить?» — пояснил Порошенко: «Вы считаете, что он маленький мальчик, у меня спрашивать разрешения? Вы считаете, что сейчас правильно спрашивать позицию: а что же мой сын наделал?»
Отчитываясь перед журналисткой бывший президент Украины акцентировал ее внимание, что он бы на ставший скандальным концерт не пошел.
Ранее Михаил Порошенко попадал на Украине в скандал, когда признался, что не говорит на украинском языке и предпочитает русский.