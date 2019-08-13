Сын Порошенко признался, что предпочитает говорить по-русски

Михаил Порошенко, сын бывшего президента Украины Петра Порошенко рассказал журналистам, что предпочитает разговаривать не на украинском, а на русском языке.

Во время разговора с журналистами, которые задавали молодому человеку вопросы по-украински, Михаил отвечал им на русском. Он признался, что дома и в повседневной жизни предпочитает говорить по-русски, поскольку русский язык использует большая часть его окружения. Сын экс-президента отметил, что любит украинский язык, но сам на нём не говорит. Также Михаил подчеркнул, что родители разговаривают дома исключительно на украинском, и отец несколько раз просил его перестать использовать русский язык, передаёт РенТВ.