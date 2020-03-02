Итоги совместной работы

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2 марта 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Глава кубанского парламента Юрий Бурлачко принял участие в работе очередной сессии Совета муниципального образования город-курорт Анапа.

На заседании также присутствовали депутаты Государственной Думы Иван Демченко, в избирательный округ которого входит курортная территория, Наталья Костенко, вице-губернатор Василий Швец, краевые парламентарии, актив муниципалитета. На сессии был заслушан ежегодный отчет главы города Юрия Полякова.

Говоря о результатах, мэр подчеркнул, что в минувшем году работа городских властей была направлена на обеспечение роста популярности курорта, повышение его инвестиционной привлекательности, развитие экономики, решение социальных проблем.

По словам Юрия Полякова, в 2019 году достигнута положительная динамика основных отраслей экономики. Стратегическими направлениями по-прежнему остаются санаторно-курортный комплекс и потребительский рынок – они формируют 80 процентов расходной части местного бюджета. Стабильную прибыль показывают сельхозпредприятия.

Повышение качества жизни анапчан является важнейшим направлением деятельности мэрии. В городе развивается социальная инфраструктура. Затраты только на сферу здравоохранения в 2019 году составили 2 млрд рублей – построен ВОП, завершен ремонт здания под дневной стационар. В рамках реализации национальных проектов медучреждения получили современное оборудование.

В числе нерешенных вопросов Юрий Поляков выделил проблему незаконной реализации алкоголя, отсутствие эффективной сбытовой структуры для предприятий сельского хозяйства, использование земельных участков не по назначению. По всем этим направлениям администрацией ведется планомерная работа.

Председатель Совета муниципалитета Леонид Кочетов, в свою очередь, отметил эффективность сложившейся системы взаимодействия представительного органа и мэрии.

Выступая перед собравшимися, Василий Швец дал удовлетворительную оценку работе администрации, отметив, что курорт вошел в пятерку сильнейших экономик региона.

По словам Ивана Демченко, сделанное – это результат работы большой сплоченной команды. Он выразил удовлетворение тем, что итогом совместных действий депутатов Госдумы и ЗСК, курирующих округ, стала существенная помощь администрации в решении задач, стоящих перед муниципалитетом.

Спикер ЗСК в своем выступлении отметил, что хорошо знаком с ситуацией в городе, так как курорт входит в его избирательный округ. Решать проблемные вопросы горожан позволяет выстроенная трехуровневая система взаимодействия «Государственная Дума – ЗСК – органы местного самоуправления». Проводятся совместные приемы граждан, в рамках которых удается решать не только частные и личные вопросы, но и общие проблемы города.

— Такая схема работы помогает оперативно создавать новые объекты социальной структуры. В прошлом году удалось изыскать средства на строительство детских площадок, спортзала и опорного пожарного пункта в селе Джигинка, — подчеркнул Юрий Бурлачко.

Коснулся глава краевого депутатского корпуса и темы исполнения городскими властями положений Указа Президента России № 204 о стратегическом развитии страны до 2024 года. В рамках реализации программного документа в 2018 году депутаты ЗСК выезжали в Анапу, изучали на месте положение дел. По результатам прошедшего Дня муниципального образования в стенах ЗСК администрации города была дана удовлетворительная оценка. В городском округе строятся офисы врача общей практики. Актуализируются схемы газо-, водо-, электро- и теплоснабжения. Ремонтируются улицы и дороги. Выделяются субсидии на закладку виноградников и поддержку малого и среднего предпринимательства.

Уделил внимание спикер и работе активистов-общественников, подчеркнув их важную роль в свете предстоящих в стране исторических событий, подготовке к общероссийскому голосованию по Конституции.

В заключение состоялась церемония награждения особо отличившихся горожан. Активисты получили благодарности администрации края и председателя ЗСК.