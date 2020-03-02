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Песков прокомментировал новость в СМИ, что Путин может возглавить "Единую Россию" на выборах

, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Песков прокомментировал новость в СМИ, что Путин может возглавить
В. Путин, Фото с сайте Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал газетную новость  о том, что президент РФ Владимир Путин может возглавить списки партии "Единая Россия" на предстоящих выборах в Государственную думу.

Пресс-секретарь главы российского государства опроверг сообщения о планах Путина возглавить список "Единой России" на выборах. По его словам, "никаких ни действий, ни подготовки, ни решений нет", и об этом говорить преждевременно.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники написала о  том, что на выборах в нижнюю палату парламента списки "Единой России" возглавит Путин.

Владимир Путин возглавлял партийные списки единороссов на выборах 2007 года, и тогда рейтинг партии "Единая Россия" увеличился почти в два раза.

ИЧ

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