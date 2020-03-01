В Кремле охарактеризовали предстоящую встречу Путина и Эрдогана

//Политика 13+

1 марта 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков 1 марта в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" назвал предстоящую встречу президентов России и Турции непростой.

В Москве выразили надежду, что встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана состоится 5 или 6 марта: "(Предстоит, - прим. ред.) сопоставить точки зрения относительно того, как выполняются сочинские договоренности", - сказал Песков.

На текущий же момент, как отметил пресс-секретарь российского лидера, данная встреча находится в стадии подготовки. По словам Дмитрия Пескова, главы обоих государств ориентированы на урегулирование ситуации в Идлибе.

Ранее, как отмечали АН, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором он предложил главе РФ Владимиру Путину оставить Турцию "один на один" с Сирией.