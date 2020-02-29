Пушков оценил предложение Эрдогана оставить Турцию

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором он предложил главе РФ Владимира Путина оставить Турцию "один на один" с Сирией.
"Выступая в Стамбуле, Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию "один на один" с Турцией", - напомнил член Совета Федерации на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.
"Но не сказал, что ему ответил Путин. А вот это - самое важное", - констатировал Пушков. Напомним, Эрдоган в рамках выступления отметил, что сирийский вопрос - не авантюра и не стремление расширить границы.