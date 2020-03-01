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В ГД прокомментировали новые правила выезда украинцев в Россию: "Люди не должны страдать"

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В ГД прокомментировали новые правила выезда украинцев в Россию:
Фото: pixabay.com

Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов отреагировал на ужесточение правил въезда в Россию для украинцев, которые вступили в силу с 1 марта 2020 года.

«Мы негативно воспринимаем данное решение и считаем, что, несмотря на политические разногласия, которые существуют между нашими государствами, люди не должны страдать из-за них и должны иметь возможность свободно перемещаться на территории наших государств», - высказал политик RT.

Морозов отметил, что Киев вновь идет против своих граждан. По его словам, украинские власти поступают нелогично, усложняя передвижение и экономическую активность своего населения.

«… многие украинцы ездят в Россию на заработки и для посещения своих родственников или друзей. И дополнительные запреты, и ограничения только ослабляют и так слабые доходы украинцев», - заключил он.

Ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предупредили, что теперь украинцы смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту.

БА

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