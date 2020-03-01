Украинские власти с 1 марта изменили правила въезда в Россию для украинцев

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1 марта 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские власти с 1 марта 2020 года изменили правила въезда в Российскую Федерацию для граждан Украины. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) предупредили, что с сегодняшнего дня украинцы смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту.

Граждане Украины, выезжавшие из Украины до 1 марта по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, смогут вернуться из России родину по тем документам, по которым из нее выехали.

Ранее украинцы могли пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. Такой порядок был установлен действовавшим соглашением между двумя странами об условиях безвизовых поездок. Новые правила въезда были определены постановлением Киева от 18 декабря 2019 года.

Как считают украинские власти, пересечение границы по загранпаспорту будет проходить гораздо быстрее, так как информация о гражданине с загранпаспорта будет считываться автоматически, пограничникам не придется вводить ее в базу в ручном режиме.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал новые правила пересечения границы с Россией "европейскими".

Кстати, в некоторые страны, например в Белоруссию и Турцию, украинцы могут ездить по внутренним паспортам.

В соответствии с нововведением, гражданам на территориях ДНР, ЛНР и Крыма предписывается оформить загранпаспорт или соответствующий пропуск.