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"Назло Западу": Валенса предложил России и Польше помириться

, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Эпоха раздела границ давно прошла, теперь польскому государству необходимо примириться с Россией. Такое мнение выразил бывший президент Польши Лех Валенса. Об этом он заявил в беседе с RT.

"Нам нужно примирение с Россией. Если бы мы сумели договориться с Россией, то это бы сотрясло всю Европу, в том числе и Соединенные Штаты. Потому что они используют наши ссоры, наши разногласия", - отметил Валенса.

Ранее Лех Валенса заявлял о своем безусловном согласии на гипотетическое приглашение России принять участие в праздновании 75-й годовщины Победы. Политик критиковал польские власти за отказ от приглашения Путина.

А ранее в субботу, 29 февраля, бывший президент Польши Лех Валенса оценил решение об увеличении военного присутствия США на территории страны. Политик счел, что это хорошо для "психического комфорта", писали АН.

АС

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