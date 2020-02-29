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"С удовольствием": глава МИД Украины посоревновался бы в дзюдо с Путиным

, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что мог бы сыграть в гольф или посоревноваться в дзюдо с российским президентом Владимиром Путиным. Однако для этого есть определенное условие.

По словам украинского министра, это стало бы возможным в случае завершения военного конфликта в Донбассе: "Можно было бы после этого и в гольф сыграть, я бы с удовольствием сыграл в гольф. <…> Готовы и на дзюдо тоже".

Чиновник вспомнил предложение главы США Дональда Трампа позвать Путина на саммит "Большой восьмерки" или на курорт, отмечают украинские СМИ. Тогда он приветствовал идею, если это приведёт к завершению противостояния.

Ранее, как уже сообщали АН, первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков оценил слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что страна не намерена праздновать День Победы 9 мая.

АС

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