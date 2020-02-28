Эксперт: Вероятность начала военных действий Турции против России составляет 10 процентов

//Политика 13+

28 февраля 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: Pixabay

Появление российских фрегатов с крылатыми ракетами «Калибр» на борту возле берегов Турции может быть открытой демонстрацией того, что Москва готова к любым поворотам событий со стороны Анкары.

Так считает эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. Еще одним индикатором этой позиции он называет прямое участие российских войск в Идлибской операции. Чтобы усилить морскую группировку, чаще всего задействуются корабли Черноморского флота, потому что попасть к берегам Сирии они могут только через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы.

Балмасов считает, что Турция находится в уязвимом положении, потому что ее войска дислоцируются на сирийской территории, следовательно, рассчитывать на поддержку союзников по НАТО не стоит.

«Они могли бы вступиться за Анкару, если речь шла о прямой агрессии на ее территории», – говорит Балмасов.

Вероятность начала военных действий Турции против России эксперт оценил в 10 процентов.

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе в телефонном разговоре.