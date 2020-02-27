Лукашенко: Белоруссия готова к реальной интеграции с РФ

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27 февраля 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Белоруссии Александр Лукашенко, фото: Instagram

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил РФ в "понуждении" к интеграции. Об этом он заявил на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

"Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции. И странно, что началось это с понуждения к интеграции Белоруссии. Понимаете, о чем идет речь", - сказал белорусский лидер.

Господин Лукашенко отметил, что Белоруссия всегда инициировала реальную интеграцию с Россией еще при бывшем президенте РФ Борисе Ельцине, "сохраняя суверенитет и независимость", передает газета "Коммерсантъ".

"При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции", - пояснил он.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в рамках которого российский лидер предложил выплатить белорусской стороне $300 млн.