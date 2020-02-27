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Почему социалист Берни Сандерс может стать следующим президентом США

Дорогой не только сердцу, но и карману

, 00:50 [ «Аргументы Недели», ]

Почему социалист Берни Сандерс может стать следующим президентом США
Берни Сандерс, фото: соцсети

Миллиард – сюда, триллион – туда. Грандиозные планы Берни Сандерса по поддержке наиболее уязвимых слоев населения обойдутся США в 97.5 триллионов долларов в течение следующего десятилетия. Каким образом 78-летний сенатор штата Вермонт собирается превратить капитализм в социализм, во сколько это обойдется и хватит ли финансов на радикальные изменения?

«Это самая богатая страна на Земле, и у нас 40 миллионов человек в бедности, 34 миллиона – без медицинской страховки, половина населения живет от зарплаты до зарплаты. Я отказываюсь принимать это за норму»,

- пишет в твиттере, как он сам себя называет, «социалист» Берни Сандерс. Претендент на выдвижение в кандидаты на пост президента США стал одним из самых популярных и обсуждаемых в медиапространстве политиков именно благодаря своей утопической программе по улучшению жизни в США. Вот основные статьи расходов:

  • Так называемая Medicare for all – важнейшая программа на повестке дня (точнее, десятилетия), которая должна будет обеспечить американцев бесплатным всесторонним медицинским обслуживанием. В течение десятилетнего периода она увеличит федеральные расходы «примерно на 30-40 триллионов долларов», по словам Сандерса. Однако налоговые механизмы для программы до сих пор не продуманны.
  •  Green New Deal – еще один гигантский ценник, в который входит переход на экологически чистые автомобили, «зеленые» здания, новые исследования по удалению углерода из атмосферы. Борьба с климатическим кризисом будет стоить США около 1 триллиона долларов в год.
  • Гарантия государственной занятости. Любой желающий сможет получить государственную работу на полную ставку с зарплатой не менее 15 долларов в час и полным социальным пакетом. Более 40% рабочих в данный момент получают меньшую заработную плату. Инициатива Сандерса заставит работодателей встрепенуться. А помимо них встрепенутся и бедные пенсионеры, которые были бы не прочь иметь хорошую и стабильную оплату труда.
  • Прощение студенческих долгов и бесплатные колледжи. Обойдется эта «роскошь» в 220 миллиардов долларов, но зато сколько поддержки со стороны студентов, которые выходят из вузов с большими кредитами.

Помимо всего вышеперечисленного планируется увеличение социальных расходов (1,8 триллионов долларов), расходов на жильё (2,5 триллионов), на оплачиваемый отпуск по уходу за детьми (1,6 триллионов), на инфраструктуру (1 триллион), а еще 800 миллиардов дополнительных расходов на школьное образование и 400 миллиардов - на повышение зарплат учителям.

Для финансирования всех проектов Сандерсом были предложены серьезные налоговые повышения – в том числе налог на имущество, который вырастет для тех, чьё состояние начинается с 32 миллионов долларов, налог на некоторые финансовые операции и высокий корпоративный налог. Даже с учетом повышенного налогообложения десятилетний бюджетный дефицит США приблизится к 90 триллионам долларов, со средним ежегодным дефицитом в 30% ВВП.


Большинство американцев всеми руками за радикальные изменения – Конгресс же (даже Демократическая партия) выражает недовольство. «Берни Сандерс уехал в СССР на медовый месяц и так и не вернулся оттуда», - заявила сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Но даже несмотря на подобное сопротивление, рейтинги Сандерса растут. Левый политик с 50-летним опытом уже выигрывает на кокусах. Если в Айове он одержал победу с 28% голосов, то через три недели в Неваде за него проголосовали 46% участников.

Уверенный в том, что многие программы Сандерса оправдают себя, старший советник кампании Уоррен Ганнелс заявляет:

«В самой богатой стране мира мы можем гарантировать медицинское обслуживание, которое является неотъемлемым правом человека, предотвращение климатического кризиса, борьбу с бездомными и создание экономики, которая работает для всех нас. Единственное, что нас сдерживает, - это жадность».

Ну а пока выборы не начались, мы можем помочь кандидату, как настоятельно рекомендует сайт Сандерса, «финансово поддержав его кампанию».

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