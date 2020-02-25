Нафтогаз раскритиковал Нафтогаз за огромные премии

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25 февраля 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

кадр из мультипликационной самокритики Нафтогаза

На официальной страничке «Нафтогаза» появилась критика. Компания раскритиковала саму себя.

Опубликованный Нафтогазом ролик был бы уместен на оппозиционных площадках. Мультфильм на страничке компании критикует сложившуюся практику выплаты огромных премий.

«Это моя новая песня. Называется «Забудь победу», — говорит один из героев мультфильма бандуристу: «Она про Газпром и Нафтогаз».

Авторы мультфильма напомнили о том, что «Нафтогаз» выиграл у «Газпрома» в Стокгольмском суде. А потом рассказали, что деньги поделили между собой юристы.

Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход подозревает, что скандальный мультфильм был опубликован по распоряжению исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко. Она предположила, что именно он контролирует официальную страничку Нафтогаза.

Сейчас Витренко пытается через суд вытребовать со своей компании премии за победу в Стокгольме.