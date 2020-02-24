Политолог ответил на критику украинского эксперта в адрес парада Победы: Их

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24 февраля 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Гендиректор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев отреагировал на высказывание украинского эксперта Антона Дробовича о том, что парад в День Победы в Москве – это «инструмент агрессивной политики России».

«Я думаю, что на Украине целенаправленно движутся к тому, чтобы обвинить Россию в "нападении на Германию" и в разгроме "демократического" немецко-фашистского режима. Еще немного, и они это сделают. А как еще им быть, бедным? Их "герои" поддерживали Гитлера. Как они еще могут относиться к победе над фашистской Германией? Конечно, как к жуткой проблеме», - высказал эксперт.

Он отметил, что в Киеве видят в героях «пособников нацизма», поэтому другого мнения от них ожидать не стоит.

Ранее 72-летний житель Сербии Милован Милутинович заявил, что планирует дойти пешком до Москвы ради парада Победы и пожать руку президенту Владимиру Путину.