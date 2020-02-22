Глава Кубани вошел в топ-50 мужчин года в России

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22 февраля 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Компания "Медиалогия" к 23 февраля обнародовала рейтинг 50-ти российских мужчин, чьё имя чаще всего упоминалось в СМИ в 2020 году.

Для своего исследования эксперты изучили частоту упоминания имен представителей сильного пола в СМИ. Сотрудники взяли для своего исследования период с февраля 2019 по февраль 2020 года.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев занял 33 место среди российских мужчин, чьё имя чаще всего упоминалось в прессе.

На первом месте - президент РФ Владимир Путин. Вторая позиция у бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, а третья - у действующего пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.