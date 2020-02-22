Политтехнолога Максима Каца и 15 его сторонников исключили из партии

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22 февраля 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Максим Кац, фото из соцсети

Бюро партии "Яблоко" по итогам заседания в пяятницу, 21 февраля, объявило об исключении из партии политтехнолога Максима Каца. Вместе с Кацем из "Яблока" исключены несколько его сторонников, в том числе муниципальный депутат Щукино Анастасия Брюханова.

Всего уведомления о рассмотрении их членства в партии получили около 20 человек, по итогам индивидуального рассмотрения их дел нескольким партбилеты оставили.

Представители партии "Яблоко" пояяснили, почему считают неприемлемой деятельность группы членов партии во главе с Кацем. "Борьба этой группы за должности в региональном отделении в городе Москве в течение более трех лет сопровождается непрерывными скандалами, эпатажем и искусственными столкновениями", - говорится в официальном заявлении бюро "Яблока".

Как отметили в бюро партии, "в условиях крайне сложной политической ситуации в стране, очевидного нарастания политических репрессий" такая линия поведения Каца и его группы "отвлекает силы от политической работы на бесплодные и бесконечные склоки".

35-летний Кац в своем телеграм-канале заявил, что продолжит политическую работу под брендом "Яблоко".