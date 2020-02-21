Трамп отреагировал на сообщения о вмешательстве РФ в выборы США

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21 февраля 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

Глава США Дональд Трамп, фото: белый дом

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в пятницу прокомментировал появившиеся в прессе сообщения о том, что Россия якобы "вновь" пытается повлиять на исход ноябрьских президентских выборов.

Трамп заявил, что сообщения являются ложными: "Демократы в конгрессе начали очередную кампанию по дезинформации, утверждая, что Россия предпочитает меня любому из кандидатов от ничего не делающих демократов, которые спустя две недели до сих пор не смогли подсчитать свои голоса в Айове", - сообщил он.

Как сообщила в четверг газета The New York Times, сотрудник аппарата директора национальной разведки Шелби Пирсон 13 февраля провел закрытый брифинг, на котором заявил, что Москва якобы уже вмешивается в избирательные процессы в США, чтобы содействовать переизбранию нынешнего главы государства.

Отметим, по версии спецслужб США, сейчас Россия уже изменила тактику и не ведет кампанию по дезинформации напрямую, а неким образом "заставляет американцев" распространять ее самим. Как именно Россия будет "заставлять" американцев распространять недостоверную информацию, газета не уточнила.