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Видео: Путин объяснил, почему "растаскивают" Россию и Украину

, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

Видео: Путин объяснил, почему
Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Президент России Владимир Путин заявил о страхе Европы перед объединенными Россией и Украиной. Эти слова прозвучали в интервью агентству ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Российский лидер считает, что Россию и Украину намеренно "растаскивают" из-за опасений создания глобального конкурента, сказал он агентству ТАСС. При этом господин Путин не уточнил, в чьих интересах это делается.

"Любое объединение РФ и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире. Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать".

Он отметил, что те, кто "добрался до власти" на Украине, преследовали личные интересы: "Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено до сих пор", - сказал Путин.

И добавил, извинившись за моветон, что "бабки" в настоящий момент находятся в банковских хранилищах заграницей. Однако, по мнению главы России, отношения двух государств рано или поздно должны нормализоваться.

Как уже сообщали АН, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин призвал своих сограждан уважительно относиться к национальному самосознанию граждан Украины, но при этом помнить об общих корнях.

АС

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