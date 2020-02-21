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21 февраля 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото: Instagram

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал доклад Центра политической конъюнктуры (ЦПК) о страхах и рисках россиян в связи с возможной отставкой президента Владимира Путина в 2024 году.

Владимир Путин находится только в начале своего нового срока полномочий на посту главы государства и покидать его раньше срока не собирается, заявил Дмитрий Песков, комментируя доклад, о котором ранее сообщали АН.

"Все время хочется спросить коллег-политологов: куда же вы все время уходите Путина?... Работы много, проблем много, есть достижений много, а его все время куда-то уходят, а потом это неистово обсуждают", - отметил он.