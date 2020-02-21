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Россияне признались, чего боятся, когда Путин покинет президентский пост

, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Россияне признались, чего боятся, когда Путин покинет президентский пост
Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Специалисты из Центра политической конъюнктуры провели исследование и выяснили, чего больше всего боятся россияне в случае ухода Владимира Путина с президентского поста. Исследования прошли в Перми, Иркутске, Волгограде и Москве.

Среди страхов люди назвали обострение борьбы за власть, снижение социальных обязательств государства, потерю авторитета Российской Федерации на мировой арене и передел собственности. Также опрошенные ожидают обострения межнациональных конфликтов и усиления сепаратистских настроений.

Помимо этого, россияне переживают за возможное ухудшение экономический ситуации, вероятность войны с НАТО и снижение обороноспособности РФ.

АБ

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