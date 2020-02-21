Сечин поставил в известность Путина об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

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21 февраля 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

Путин и Сечин, фото с сайта Кремля

Руководитель компании "Роснефть" Игорь Сечин отчитался перед президентом РФ Владимиру Путину об итогах переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по нефти. Пресс-служба российской нефтяной компании сообщала о встрече Сечина с Лукашенко 18 февраля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что исполнительный директор ПАО "НК Роснефть" Игорь Сечин доложил Владимиру Путину об итогах своих переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. Сечин и Лукашенко обсуждали дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики. Белорусский президент на переговорах с главой "Роснефти" заявлял, что Беларусь рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с российским поставщиком нефти.

Сечин отметил, что ценит доверительные отношения с Белоруссией и настроен конструктивно.

"Роснефть" - основной поставщик "черного золота" в Белоруссию. У "Роснефти"в Белоруссии насчитывается 36 АЗС, пять нефтебаз и 21% в Мозырском НПЗ.

Минск и Москва с конца прошлого года договаривается с Россией о поставках нефти. Сейчас Белоруссия покупает только российскую нефть, но переговоры по новым контрактам идут тяжело. Минск тормозит из-за цены и отсутствие соглашения о компенсации потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере.

Заявление Александра Лукашенко о том, что Белоруссия может начать забирать нефть из транзитного нефтепровода "Дружба", если Минск не получит достаточно необходимого сырья в феврале, заставило экспертов вспомнить многочисленные российско-украинские газовые войны.

Заявление Александра Лукашенко о том, что Белоруссия может начать забирать нефть из транзитного нефтепровода «Дружба», если Минск не получит достаточно необходимого сырья в феврале, заставило экспертов вспомнить многочисленные российско-украинские газовые войны