Нюансы процедуры проведения всероссийского голосования обсудили в Москве

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20 февраля 2020, 23:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко 20 февраля в Москве принял участие в очередном заседании рабочей группы по внесению поправок в Конституцию. Мероприятие прошло в Общественной палате РФ.

На этот раз в числе прочих вопросов речь шла о проведении всероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции РФ.

Планируется создать дополнительные избирательные участки на рабочих местах во время проведения голосования. День голосования, скорей всего, будет выходным, но в силу специфики ряда профессий, многие граждане будут оставаться на рабочих местах.

— Мы считаем, что огромное количество людей в день голосования находится на рабочих местах. И там, где количество этих людей 200, 300 или 400, мы считаем, допустимо образование дополнительных участков, работающих на тех же принципах, что и основные участки, – сказал заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев на заседании рабочей группы.

Принять участие в голосовании смогут и граждане России, проживающие за рубежом. Этот вопрос проработан совместно с МИД РФ.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко прокомментировал процесс работы над поправками в Конституцию и подготовку всероссийского голосования.

— На недавней встрече с членами группы Президент Владимир Владимирович Путин озвучил свою принципиальную позицию провести голосование в будний день, сделав его выходным. Он также распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию. Но поскольку данная процедура не оговаривается в законодательстве, мы, по сути, являемся первопроходцами в данном вопросе. Тему голосования предстоит обсудить еще не раз. У каждого есть своя гражданская позиция. Считаю, что она должна быть активной. Предстоящее голосование – отличный шанс о ней заявить. Поскольку точку в этом вопросе должен поставить народ Российской Федерации, – сказал Юрий Бурлачко.

Напомним, ранее в Законодательном Собрании Краснодарского края с участием общественности, экспертов состоялось широкое обсуждение поступивших предложений о поправках в Основной закон страны. Ряд предложений направлялись в ЗСК на имя спикера краевого парламента от неравнодушных жителей края.