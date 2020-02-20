Законодательные инициативы в поддержку нацпроектов

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20 февраля 2020, 23:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Ход выполнения нацпроектов в регионе, как мы уже сообщали, детально обсудили в администрации Краснодарского края. Совещание провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, участие в работе приняли спикер ЗСК Юрий Бурлачко, первый заместитель прокурора Владислав Малкин, вице-спикеры Сергей Алтухов и Сергей Усенко, вице-губернаторы, руководители ряда краевых министерств и департаментов, представители муниципалитетов.

По словам главы региона, финансирование нацпроектов в этом году увеличилось в два раза, поэтому предстоит много напряженной работы по реализации задуманного. Все нужно выполнять в сроки или даже с опережением, чтобы Кубань и дальше оставалась в «зеленой зоне» по выполнению нацпроектов.

Подробный финансовый отчет по реализации нацпроектов на совещании представила заместитель руководителя краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Светлана Герих.

За каждой из достигнутых цифр стоит буква нормативных актов, которая является их основой – об этом в своем выступлении напомнил вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов. Он рассказал о принятых депутатами законах, направленных на реализацию нацпроектов. Также проинформировал о том, какие документы с этой целью планируется принять в ближайшее время.

Так, законодатели добавили новые категории сельских медработников, которым компенсируют оплату коммунальных услуг. Уточнили перечень специальностей в сфере здравоохранения, представители которых могут брать в безвозмездное пользование земельные участки. Малообеспеченным семьям выделена ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей. Расширена возможность использовать средства материнского капитала на дополнительные, социально значимые цели.

В дальнейших планах – работа в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление». На февральскую сессию планируется вынесение проекта закона, который предусматривает увеличение доли безбумажного документооборота и сокращение сроков предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг.

В рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» на мартовскую сессию планируется вынесение постановления, которым будет уточнен план мероприятий, направленных на развитие малого предпринимательства в Краснодарском крае. Аналогичная работа запланирована и по многим другим направлениям.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко в своем выступлении поддержал инициативу губернатора об обеспечении жильем врачей и учителей. Как отметил спикер, депутаты готовы использовать все имеющиеся средства для реализации этого предложения, вплоть до продвижения инициативы на федеральный уровень, так как существующие сегодня возможности иначе как полумерами назвать невозможно. Предлагаемое решение, по мнению

Юрия Бурлачко, – это реальный способ решить к 2024 году вопрос с жильем для данной категории бюджетников, выполнив поручение Президента РФ в рамках нацпроектов. Для этого необходимо консолидировать федеральные и региональные средства. Руководитель краевого парламента подчеркнул, что в ближайшие годы в крае будет построено порядка полусотни школ, поэтому уже сейчас необходимо думать о том, кто в них будет преподавать.

Спикер ЗСК также добавил, что в текущем году продолжена практика парламентского контроля за реализацией нацпроектов – с просьбой об этом к депутатам обращался губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

— Мы использовали и будем использовать весь арсенал законодателей, который возможен для обеспечительных мер в рамках реализации нацпроектов. В том числе обращения – в прошлом году мы неоднократно обращались к председателю Госдумы, к председателю Правительства, к министрам. Рассматривали инициативы на Совете законодателей, выносили их на федеральный уровень. Также мы активно используем трибуну Южно-Российской парламентской ассоциации, которая значительно упрощает процедуру продвижения инициатив, – сказал Юрий Бурлачко.