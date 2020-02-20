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Кремль прокомментировал невыдачу виз США российским дипломатам

, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

Кремль прокомментировал невыдачу виз США российским дипломатам
фото: pixabay.com

Тенденция с невыдачей въездных виз в США российским дипломатам для работы в ООН вызывает обеспокоенность и мешает работе этой структуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы действительно констатируем, что происходит большая проблема с невыдачей или несвоевременной выдачей въездных виз в США для наших дипломатов", - отметил глава пресс-службы Кремля, комментируя ситуацию.

Напомним, во вторник, 18 февраля, стало известно, что комиссия ООН по разоружению отложила свое заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову.

Также 18 февраля по решению администрации США были введены ограничения в отношении компании Rosneft Trading, S. A. и ее президента Дидье Касимиро. Это было сделано в связи с тем, что компания работает с Венесуэлой.

АС

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