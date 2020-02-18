США ввели санкции против дочерней компании

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18 февраля 2020, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Швейцарскую компанию Rosneft Trading (трейдинговая компания "Роснефти") и председателя совета директоров Rosneft Trading Дидье Касимиро включили в санкционный список США за связи с властями Венесуэлы.

Распоряжение отдал лично президент Соединенных штатов Дональд Трамп. Решение принято в связи с участием этой структуры в торговле венесуэльской нефтью, рассказал высокопоставленный представитель администрации США.

Rosneft Trading включена в санкционный список за "материальное содействие" Венесуэле и госкомпании PDVSA. Активы компании в юрисдикции США должны быть заблокированы, американским лицам запрещено вести с ней какой-либо бизнес.

Санкции не распространяются на саму "Роснефть", подчеркивается в обновленном списке вопросов-ответов на тему санкций. Rosneft Trading зарегистрирована в Швейцарии в 2011 г. для реализации зарубежных проектов "Роснефти".

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что политический результат санкций Евросоюза в отношени России равен нулю. Как отметил Пушков, на Западе уже сами отмечают не только бесполезность, но и вред ограничений.