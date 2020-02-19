Пушков оценил эффект санкций для Евросоюза

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19 февраля 2020, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]

Российский сенатор Алексей Пушков, фото: Instagram

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал выступление спецпосланника президента Франции Эммануэля Макрона по России Пьера Вимона.

Российский сенатор на своей странице в сервисе микроблогов Twitter отметил, что Вимон, выступая в Сенате Франции, выделил три последствия санкций: снижение торговли, усиление сельского хозяйства в РФ, сближение РФ с КНР.

"И все невыгодные для Европы", - подчеркнул Алексей Пушков. По его мнению, какого-либо позитивного эффекта, который могли бы почувствовать на себе страны Европейского Союза санкции, в конечном счете, так и не дали.

Ранее АН писали, что зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов оценил слова спецпосланника Макрона об ущербе от санкций.