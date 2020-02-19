Все новости >>

//Политика 13+

Пушков оценил эффект санкций для Евросоюза

, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков оценил эффект санкций для Евросоюза
Российский сенатор Алексей Пушков, фото: Instagram

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал выступление спецпосланника президента Франции Эммануэля Макрона по России Пьера Вимона.

Российский сенатор на своей странице в сервисе микроблогов Twitter отметил, что Вимон, выступая в Сенате Франции, выделил три последствия санкций: снижение торговли, усиление сельского хозяйства в РФ, сближение РФ с КНР.

"И все невыгодные для Европы", - подчеркнул Алексей Пушков. По его мнению, какого-либо позитивного эффекта, который могли бы почувствовать на себе страны Европейского Союза санкции, в конечном счете, так и не дали.

Ранее АН писали, что зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов оценил слова спецпосланника Макрона об ущербе от санкций.

АС

//картина дня

Политика

Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и соцзащиты

Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и соцзащиты

Вечером в среду, 19 февраля, стало известно, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ.

Спрогнозировано вероятное будущее республик Донбасса, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта с Украиной. По данному вопросу высказался некоторое время назад киевский эксперт Руслан Бортник.

Спрогнозировано вероятное будущее республик Донбасса, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта с Украиной…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актер и режиссер Бен Аффлек сделал откровенное признание о разводе со своей коллегой Дженнифер Гарнер. Мужчина подчеркнул, что трещина в их браке возникла исключительно…

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга расторг трудовой договор с главным врачом инфекционной больницы имени Боткина Алексеем Яковлевым. Об этом в среду сообщили…

//новости ан

//новости ан

Комитет ГД по госстроительству и законодательству в среду отклонил поправку депутатов фракции ЛДПР, которые предложили заменить слово "Президент" на "Верховный Правитель"…

В шести регионах России прошли операции по задержанию топ-менеджеров крупных корпораций, участвовавших в махинациях по нацпроекту. Среди задержанных – 2 управленца…

Павел Прилучный снимается в новом фильме. И чтобы соответствовать образу, российскому актеру катастрофически необходимо сбросить лишний вес, что дается ему с большим…

//новости ан

Актриса Елена Сафонова написала открытое письмо президенту России. Поводом для обращения к Путину послужила ужасающая ситуация с защитой животных в современной России…

//новости ан