Лондон призвал Москву прекратить гумконвои в Донбасс

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19 февраля 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Лондон призывает Москву прекратить отправку в Донбасс "неожиданных гуманитарных конвоев". Об этом заявила постпред Соединенного Королевства при ООН Карен Пирс на заседании Совета Безопасности ООН.

В Великобритании считают, что России следует сосредоточиться "на содействии в безопасной доставки международной помощи, основанной на согласованном международном механизме, как предусмотрено Минскими соглашениями".

"За 6 лет с начала этого конфликта более 13 тыс. человек потеряли жизни, почти 30 тыс. получили ранения. 3,5 млн нуждаются в гуманитарной помощи. РФ несет большую ответственность за продолжающиеся страдания", - заявила Пирс.

Британский постпред также подчеркнула, что Лондон полностью поддерживает минские соглашения и приветствует обязательства украинского лидера Владимира Зеленского дипломатическим путем закончить конфликт в Донбассе.

Как ранее писали АН, депутат Госдумы РФ Леонид Калашников обозначил единственный способ заставить киевское руководство примириться с республиками Донбасса. Об этом российский парламентарий поведал в беседе со СМИ.