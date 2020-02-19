Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и соцзащиты

Вечером в среду, 19 февраля, стало известно, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ.

Согласно последней информации, Светлана Петрова была освобождена от поста заместителя главы Министерства труда и социальной защиты по ее просьбе.

Соответствующий документ к настоящему моменту появился на официальном интернет-портале правовой информации. Пока не сообщается, по какой причине Петрова приняла решение покинуть свою высокую должность.