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Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и соцзащиты

, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и соцзащиты
премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Kremlin Pool/Global Look Press
Вечером в среду, 19 февраля, стало известно, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ.
 
Согласно последней информации, Светлана Петрова была освобождена от поста заместителя главы Министерства труда и социальной защиты по ее просьбе.
 
Соответствующий документ к настоящему моменту появился на официальном интернет-портале правовой информации. Пока не сообщается, по какой причине Петрова приняла решение покинуть свою высокую должность.
ЕТ

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Политика

Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и соцзащиты

Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и соцзащиты

Вечером в среду, 19 февраля, стало известно, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ.

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