В Кремле прокомментировали решение Гаагского суда по ЮКОСу

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19 февраля 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото: Instagram

Россия пока анализирует решение Гаагского суда в пользу экс-акционеров "ЮКОСа" с точки зрения защиты и оспаривания. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Пока что мы, наши соответствующие ведомства, прежде всего Минюст, изучают обстоятельства этого дела, изучают тактику защиты, тактику оспаривания этого решения, поэтому пока стадия анализа", - цитирует RT.

таким образом Песков ответил на вопрос журналистов о том, как отреагировал президент России Владимир Путин на решение Гаагского суда о выплате Россией более $50 млрд бывшим иностранным акционерам ЮКОСа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ рассказал, продолжат ли Россия и Белоруссия контакты по вопросам поставки энергоресурсов в республику после эмоциональных высказываний Александра Лукашенко.