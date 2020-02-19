Краснодарского хирурга Антонову начали судить за связь с ОР

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19 февраля 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Кадр из сюжета телеканала НТВ

В Краснодаре начался судебный процесс в отношении хирурга Яны Антоновой. Её обвиняют в связи с организацией «Открытая Россия», которую российские силовики признали в стране «нежелательной». Эта организация была создана экс-олигархом Михаилом Ходорковским. Антонова же была координатором её регионального штаба на Кубани.

По данному поводу телеканал НТВ выпустил сюжет, в котором сообщает о присутствии на процессе иностранных наблюдателей из Нидерландов, Норвегии, Австралии, Швейцарии и Бельгии. Журналисты канала и подобранные ими спикеры связали это с попытками иностранцев вмешаться в дела России.