Жириновский предложил принять акт исторического примирения

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19 февраля 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: соцсети

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в соцсети заявил о необходимости принять в Российской Федерации акт исторического примирения, закрепляющий преемственность России СССР и Российской Империи.

«Нам нужен акт исторического примирения: Российская Империя, СССР и Российская Федерация — одно государство. Правители приходят и уходят, а народ живёт на этой земле тысячелетиями», - считает Жириновский.

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский выразил мнение, что Россия не должна отвечать за ошибки Советского союза. По его словам, СССР был создан незаконно.