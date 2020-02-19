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Жириновский предложил принять акт исторического примирения

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Жириновский предложил принять акт исторического примирения
Фото: соцсети

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в соцсети заявил о необходимости принять в Российской Федерации акт исторического примирения, закрепляющий преемственность России СССР и Российской Империи.

«Нам нужен акт исторического примирения: Российская Империя, СССР и Российская Федерация — одно государство. Правители приходят и уходят, а народ живёт на этой земле тысячелетиями», - считает Жириновский.

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АБ

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