Предложения по внесению изменений в Конституцию продолжают поступать

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18 февраля 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко во вторник, 18 февраля, принял участие в очередном заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Обсуждение инициатив, как и ранее, проходило в Общественной палате РФ в Москве.

В числе новых предложений, рассмотренных на заседании, – запрет членам Правительства иметь счета в зарубежных банках. По мнению членов рабочей группы, данная норма должна применяться к премьер-министру, его замам и федеральными министрам. Также прозвучало мнение о том, что в Конституции необходимо закрепить личную ответственность главы кабмина.

Стоит сказать, что Совет Государственной Думы принял решение продлить до 2 марта срок представления поправок к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию РФ. Председатель нижней палаты Володин добавил, что депутаты могут приступить к парламента Вячеславрассмотрению законопроекта во втором чтении 10 марта. Этому будет предшествовать обсуждение поправок с экспертным сообществом.

Спикер ЗСК выразил мнение, что принятое решение поспособствует более тщательной проработке поступающих в рабочую группу предложений.

— Предложения по внесению изменений в основной закон страны продолжают поступать на рассмотрение рабочей группы, подгрупп. Их более шестисот. Нам необходимо изучить каждое, систематизировать. На этом заострил внимание и Президент России. Во время недавней встречи Владимир Владимирович особо подчеркнул, что при обсуждении внесенных инициатив необходимо выверять каждую формулировку. Глава государства также акцентировал внимание на том, что ни одна наработка рабочей группы не должна быть утеряна, - дал комментарий Юрий Бурлачко.

Планируется, что на следующем заседании, которое намечено на 20 февраля, рабочая группа приступит к обсуждению процедуры общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции.