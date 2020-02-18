На Украине запретили фильм Зеленского из-за Крыма

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18 февраля 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото Globalluckpress/ Danil_Shamkin

Украинское агентство Госкино ввело запрет на показ фильма, продюсером и сценаристом которого стал Владимир Зеленский. Об этом сообщили украинские СМИ.

Запрет был введен еще в прошлом году. Тогда киевское Госкино запретило пять фильмов. В их число попала картина «Восемь первых свиданий».

Продюсером и сценаристом этого фильма стал нынешний президент Украины. Запрет был связан с участием Екатерины Варнавы. Она на Украине входит в список запрещенных людей из-за посещения Крыма.

Помимо Зеленского санкции обрушились на голливудскую картину «Мачете» и на фильм француза Бери «Сорванцы из Тимпельбаха». У Родригеса снялся Стивен Сигал, а у Бери Жерар Депардье. Они также запрещены Киевом.

Украинские власти со своими запретами похоже все больше сходят с ума. Они уже запретили въезд Валерию Сюткину, который на Украину даже не собирался. Кроме того, Киев пытался сорвать Евровидение, запретив въезд российской участнице Юлии Самойловой.